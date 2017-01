Frauenpower in Venedig

Text: Andres Herzog / 17.01.2017 17:03

Foto: La Biennale di Venezia

Die beiden Architektinnen Yvonne Farrell und Shelley McNamara werden die Architekturbiennale 2018 in Venedig kuratieren, teilen die Organisatoren heute mit. Es ist nach Kazuyo Sejima (2010) das zweite Mal, dass der Anlass in Frauenhand ist. Farrell und McNamara gründeten 1977 in Dublin das Architekturbüro Grafton. Der Bildungsbau ist eine Spezialität des Büros, mit Aufträgen in Toulouse, Paris, London und insbesondere Dublin. Das Royal Institute of British Architects zeichnete die Architekten 2016 für den Uni-Campus UTEC in Lima aus, für dessen Präsentation an der Biennale 2012 sie den Silbernen Löwen erhalten haben. Zurzeit unterrichten die beiden Architektinnen an der Accademia di Mendrisio und am University College Dublin. Farrell und McNamara werden die Themen weiterführen, die Alejandro Aravena 2016 angestossen habe, meint Paolo Baratta, Präsident der Biennale. «Aber stärker aus der Perspektive des öffentlichen Raums.» Die 16. Architekturbiennale in Venedig findet vom 26. Mai bis 25. November 2018 statt.