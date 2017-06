Erne Holzbau gewinnt den Schweighofer Prize

Gruppenbild der Sieger. Den Preis nahm in Wien das Kern-Team des Portalroboters für Erne entgegen (vertreten durch Thomas Wehrle, 1. Reihe, 2. von rechts; Markus Muff, Martin Nier, Toni Herzog und Guido Züger der ETH Zürich).

Text: Urs Honegger / 27.06.2017 15:20

Die Aargauer Holzbaufirma Erne gewinnt in Wien den Schweighofer Innovationspreis 2017 für den 2015 in Betrieb genommenen Portalroboter. Der Preis ist mit insgesamt 300'000 Euro dotiert und zeichnet seit 2003 alle zwei Jahre Projekte aus den unterschiedlichsten Bereichen – von der universitären Forschung bis hin zur Produktion – in der Forst- und Holzwirtschaft aus. Gestift wird die Auszeichnung vom österreichischen Holzindustriellen Gerald Schweighofer.