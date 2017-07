Endlich wieder

Der Publikumspreis ging an das sanierte Gemeindehaus in Horw.

Text: Andres Herzog / 27.07.2017 13:58

Foto: Lukas Murer

Über zehn Jahre mussten die Architekten warten, bis der Kanton Luzern sich doch wieder entschied, ihr Wirken mit einer Auszeichnung für gute Baukultur zu prämieren und zu fördern. Die Jury hatte also alle Hände voll zu tun: 178 Projekte zwischen Willisau und Vierwaldstättersee wurden eingereicht, die zwischen 2005 und 2016 entstanden. Entsprechend knauserte die Jury nicht mit Lorbeeren: Sie vergab zwölf Auszeichnungen und nochmals zwölf Anerkennungen. Der Publikumspreis geht an das sanierte Gemeindehaus in Horw, das Hochparterre in der Aprilausgabe 2016 besprochen hat. Wer alle prämierten Projekte studieren will, kann dies auf der übersichtlichen Webseite oder im Katalog, der als PDF herunter geladen werden kann. Wir drücken den Luzernern die Daumen, dass sie für die fünfte Austragung nicht erneut zehn Jahren ausharren müssen.