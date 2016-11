Eine Träne für die Parkhausschnecke

Text: René Hornung / 5.11.2016 10:33

Foto: Hochparterre

Die Rorschacher Architekten Bächtold und Baumgartner hatten damals den Herisauer Migrosmarkt geplant. Und auch wenn der 1972 eröffnete Bau in die Jahre gekommen ist: Seine skulpturalen, ovalen Parkhausfenster und die Autofahrt hinauf aufs Parkdeck über die offene Schnecke gehörten zum lokalen Einkaufserlebnis.



Am Wochenende wurde der Laden dicht gemacht. Der Grossverteiler hat sich in einem Provisorium eingerichtet. Am bisherigen Standort soll ein Neubau entstehen – markant grösser als bisher. Dazu muss auch die daneben stehende, über 200 Jahre alte Fabrikantenvilla «Brühlhof» abgebrochen werden und geschützte Bäume, darunter ein Mammutbaum, müssen gefällt werden.



Seit Jahren wird über das Neubauprojekt von RLC Architekten, Rheineck, diskutiert. Hochparterre berichtete schon mehrfach. Migros Ostschweiz hat zwar eine Überarbeitung angekündigt, bisher aber noch nicht präsentiert. Trotzdem haben der Herisauer Einwohnerrat und die Stimmberechtigten – mit 84 Prozent Ja-Stimmenanteil – vor einem Jahr die Änderung des Zonenplans genehmigt. Der Bevölkerung war die Migros im Dorf wichtig. Zuletzt hatte sich nur noch der Heimatschutz für den Erhalt des «Brühlhofs» und der alten Bäume gewehrt. Der typische 1970er-Jahre-Bau selber hat kaum Freunde. Niemand hat sich für ihn gewehrt.



Die Migros will im kommenden Sommer das Baugesuch für den Neubau einreichen. Es sei ihr aber klar, dass die Phase des Provisoriums länger dauern könnte, sagte die Mediensprecherin gegenüber der Lokalzeitung.