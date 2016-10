Doppelte Verdichtung

Text: David Ganzoni / 13.10.2016 14:00

Der Neubau von OPQMB, Osolin & Plüss, Quade Architects, Moosmann Bitterli leistet das Projekt einen doppelten Beitrag zur Verdichtung: Er bietet Platz für mehrere Menschen – und gleichzeitig werden im Quartier Häuser frei für neue Familien.



Im Basler Bachlettenquartier stehen lauter Einfamilienhäuser. Doch sie sind nicht von Gärten umgeben, sondern fügen sich, Seite an Seite, zu geschlossenen Blöcken. Gartenmauern und Zäune begleiten die schmalen Trottoirs. Der Blick fällt in Vorgärten, durch Fenster in Räume im Hochparterre, manchmal durch die Häuser hindurch bis in die Gärten dahinter. Deutlich sind die öffentlichen Räume hier gefasst und die Grenzen markiert; auffallend städtisch zeigt sich dadurch dieses reine Wohnquartier. Eine Lücke in der Bebauung wurde jüngst geschlossen. Ein Zusammenschluss dreier Architekturbüros hat hier für die Stadt Basel ein Haus gebaut, bei dem Nachhaltigkeit Programm ist: Wärmepumpe, kontrollierte Lüftung und Photovoltaik auf dem Dach machen aus dem Bau ein Nullenergiehaus. Treppenhaus und Liftkern sind aus Beton, der Rest ist eine ökologisch unschlagbare Holzkonstruktion. Weniger überzeugend ist das Holz in der Fassade: In der fragilen Urbanität der Strasse kontrastiert es zu stark mit den gemauerten Nachbarhäusern.

Der Neubau bietet Wohnungen für ältere Menschen an, die schon im Quartier wohnen und denen ihr eigenes Haus zu gross geworden ist. Damit leistet das Projekt einen doppelten Beitrag zur Verdichtung: Es bietet Platz für mehrere Menschen – und gleichzeitig werden im Quartier Häuser frei für neue Familien. Grosszügig sind die gemeinsam genutzten Räume wie die hohe Eingangshalle, die Velogarage und der Gemeinschaftsraum zum rückwärtigen Garten. Für einen Neubau knapp bemessen sind dagegen die 2½- und 3½-Zimmer-Wohnungen. Sie bieten 67,5 respektive 77 Quadratmeter.

Ursprünglich hatten die Architekten offene Küchen geplant. Doch nach einem Rekurs mussten sie die Tiefe des Hauses reduzieren. Nun öffnet sich eine Arbeitsküche über eine Schiebetür zum Wohn- und über eine Durchreiche zum Essbereich. Die Änderung ist ein Gewinn: Keine dominante Küchenzeile mitten im Wohnzimmer, sondern eine veränderbare Zonierung auf knappstem Raum. Die Fenster der kleinen Schlafzimmer sind zwar grosszügig, aber durch ihre Brüstungen können Möbel davor stehen. Auch so machen die Architekten die kleinen Wohnungen gross.



Wohnhaus Aescherstrasse, 2016

Aescherstrasse 12, Basel

– Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Basel-Stadt, Immobilien Basel-Stadt

– Generalplaner: OPQMB, Osolin & Plüss Architekten, Quade Architects, Moosmann Bitterli Architekten, Basel

– Bauingenieure: WMM Ingenieure, Münchenstein

– Holzbauingenieure: Pirmin Jung Ingenieure, Rain

– Landschaftsarchitektur: Berchtold Lenzin, Liestal



