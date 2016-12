Der A10-Phoenix

Text: Andres Herzog / 9.12.2016 17:16

Im März lief die letzte Ausgabe der paneuropäischen Architekturzeitschrift A10 von der Druckrolle. Nun steigt das Magazin als digitaler Phoenix aus der Asche. Die A10-Korrespondenten aus halb Europa bauen derzeit an der Plattform a10coop.eu, auf der sie Architektur weiterhin im ökonomischen, sozialen und politischen Kontext beurteilen wollen. Wer mitschreiben will, kann sich per Mail bewerben. Noch ist die Schweiz nicht abgedeckt auf der Karte. Und wer dem gedruckten Magazin nachtrauert, kann die letzten Ausgaben gratis herunterladen. Digital, versteht sich.