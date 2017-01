Caspar Schärer als Stimme des BSA

Hinter den Kulissen munkelte man längst, was eine Pressemeldung nun amtlich macht: Caspar Schärer wird per 1. April 2017 neuer Generalsekretär des Bund Schweizer Architekten (BSA). Der Zentralvorstand und das Präsidium des BSA begründen ihre Wahl so: «Über die Mittel der Publizistik soll sich die Präsenz des Vereins in Medien und Politik erhöhen. Caspar Schärers architektonische Sachkenntnis und seine grosse Erfahrung, auch komplexe berufsbezogene Fragen einem breiten Publikum zugänglich zu machen, sind dafür günstige Voraussetzungen.»