Pritzker Preis 2017 an Carme Pigem, Rafael Aranda und Ramon Vilalta

Text: Urs Honegger / 1.03.2017 16:43

Die spanischen Architekten Carme Pigem, Rafael Aranda und Ramon Vilalta erhalten den Pritzker Preis 2017. Die Wahl steht für die Verbindung von Landschaft und Architektur, für die kollaborative Arbeitsweise und den Bezug zum Lokalen. Es ist das erste Mal das drei Personen ausgezeichnet werden. Pigem, Aranda und Vilalta arbeiten seit 1988 in ihrem Heimatort, dem katalonischen Olot, im Büro RCR Arquitectes zusammen. Einen Namen machten sich die Ausgezeichneten mit dem ‹La Cuisine Art Center› in Nègrepelisse (F), dem Theater ‹La Lira› in Girona oder der Bibliothek Sant Antoni–Joan Oliver in Barcelona.