BSA ehrt Ausstellungsmacher

Text: René Hornung / 9.06.2017 11:50

Foto: Katalin Deér

Im renovierten Zeughaus Teufen, 1853–1855 als Artilleriezeughaus gebaut, ist seit 2012 die Sammlung zu den Brücken- und Dachstuhl-Baumeistern Grubenmann untergebracht. Dazu zeigt es Wechselausstellungen, die sich mit den Schwerpunkten Architektur und Gestaltung befassen. Kurator Ueli Vogt (51) hat sich bewusst auf diese Nische konzentriert, denn ein Museum in einem kleinen Ort in Appenzell-Ausserrhoden brauche ein Konzept, das sich vom üblichen abhebt. Vogt ist am Thurgauer Bodenseeufer aufgewachsen und studierte nach seiner Lehre als Landschaftsgärtner Architektur. Er leitete bis 2012 das Materialarchiv im Sitterwerk St.Gallen und wurde 2012 zum Kurator des frisch renovierten Zeughaus Teufen gewählt.



Dort setzt er – so das Lob des BSA – «auf überraschende und unvoreingenommene Weise» künstlerische und gesellschaftliche Themen miteinander in Beziehung. Dank seiner Kompetenz sei das Zeughaus heute «ein exemplarisches Beispiel für ein kleineres Zentrum für Baukultur, das sich erfolgreich im ländlichen Kontext behauptet und dabei kontinuierlich an überregionaler Ausstrahlung gewinnt».



Zurzeit sind im Zeughaus Teufen «Homedress – von Wand und Gewand» im Rahmen der Ostschweizer Ausstellungsreihe «Iigfädlet» Kleidungsstücke von Gestalterinnen und Gestaltern verschiedener Sparten als Unikate zu sehen.