Bauen in den Alpen

Die neue Ausgabe der Architekturzeitschrift ‹Turris Babel› befasst sich mit der Baukultur im Südtirol,Trentino, Graubünden, Tirol und Vorarlberg. Die Texte erkunden die Architektur, Soziologie und Regionalwirtschaft des Bauens in den Alpen.

Turris Babel, so heisst die Architekturzeitschrift von Südtirol. Herausgegeben wird sie von einer Stiftung, redigiert von Alberto Winterle, deutsch und italienisch sind die Texte, gediegen mit viel Weisssraum fügt Andea Marsoner die Fotografien und die Texte zu einer ruhigen Form und lässt sie auf ein angenehm weiches, elfenbeinern schimmerndes Papier drucken. Gut lesen kann man die Essays dank grossen Buchstaben und deren Lektüre lohnt die neue Ausgabe: «Baukultur Südtirol, Trentino, Graubünden, Tirol, Vorarlberg». Das Panorama reicht von regionalwissenschaftlicher Erforschung der Architektur des Eurac Institutus für Regionalentwicklung über einen ausgedehnten Bilderessay von Walter Niedermayer bis zu einem Capriccio übers Bauen in Graubünden von Köbi Gantenbein. Das Heft ist reich an Meinungen und Ideen, Architekten von Gion Caminada über Marina Hämmerle bis zu Mirko Franzoso kommen mit kurzen Statements zu eigenen oder fremden Bauten zu Wort. Befasst sich Turris Babel in seinen Heften sonst vorab mit Südtirol so spannt die Zeitschrift nun mit Gewinn den Alpenbogen auf.