Baudenkmäler im «Dichtestress»?

Text: René Hornung / 1.11.2016 16:53

Immer wieder ist die Denkmalpflege mit Aus- und Umbauplänen von historisch wertvollen Gebäuden konfrontiert. Dies nehmen das zuständige Thurgauer Fachleute zum Anlass, um an konkreten Beispielen aus dem Kanton zu erläutern, welche Eingriffe und vor allem welche Verdichtungen nach Innen sie für zuträglich halten, und welche nicht: «Wie viel Transformation erträgt ein Kulturobjekt, ohne seine Bedeutung einzubüssen?», fragen die Autorinnen und Autoren im eben erschienen 18. Jahresband. Auch Stadtwanderer Benedikt Loderer kommt im Band zu Wort. Seine Kategorisierungen zur Verdichtung dienen als Leitlinien.



Der Nutzungsdruck zeige sich zuerst bei Ausbauplänen für Dachgeschosse und Scheunen. «Aufwand und Ertrag stehen bei historischen Liegenschaften meist in einem schwierigen Verhältnis», stellen die Autoren zum Thema Dachausbauten fest. Kritische betrachten sie auch Liftanbauten ausserhalb der Gebäude.



Das Buch befasst sich nicht nur mit Gebäuden, sondern auch mit deren Freiräumen. Es unterscheidet zwischen eigentlichen Freiräumen und Baulücken, und schildert dazu die typischen Merkmale der Dorfstrukturen, wie man sie zwischen Bodensee und Winterthur noch an einigen Beispielen findet. Das Buch verweist auch auf das Icomos-Garteninventar das allein für den Kanton Thurgau über tausend Beispiele umfasst. Besonders alte Bauerngärten gelten heute als schützenswerte Grün- oder Naturräume.



Die vorgestellten, vorbildlichen Umbauten sind oft das Resultat der Zusammenarbeit zwischen örtlichen Baukommissionen und der kantonalen Denkmalpflege. Empfohlen werden Bauherrn auch private Studienaufträge, die Zusammenarbeit mit externen Architekten oder dem Gestaltungsbeirat des SIA. Je früher bei Eingriffen in ein Baudenkmal Fachleute beigezogen werden, desto besser gelinge eine Sanierung oder Erweiterung.



Die vorgestellten Beispiele entsprechen nicht nur den gängigen Vorgaben von Restaurierung, sondern sie zeigen auf, wie die schwierige Aufgabe der Verdichtung nach innen aus denkmalpflegerischer Sicht zeitgemäss und originell bewältigt werden kann.



Wie jedes Jahr berichtet die Thurgauer Denkmalpflege im Jahresband ausserdem über die abgeschlossenen Projekte, die mit öffentlichen Geldern unterstützt wurden. Darunter finden sich Beispiele von gelungenen Scheunenumbauten, sanierten Bürgerhäusern und umgenutzten Fabriken.





Denkmalpflege Thurgau: Baudenkmäler im «Dichtestress»?, Grundlagen und kreative Lösungswege. Verlag Schwabe, Fr. 48.–