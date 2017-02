Auf nach Berlin

Text: Rahel Marti / 17.02.2017 17:02

Mit 330 Mitarbeitenden sind Burckhardt+Partner das grösste Architekturbüro der Schweiz mit fünf Standorten. Herzog&deMeuron haben zwar mehr Mitarbeitende, aber verteilt auf mehrere Länder.

Nun expandieren Burckhardt+Partner nach Berlin. Sie kaufen das Architektur- und Generalplanungsbüro Reiner Becker Architekten BDA, das neu unter dem Namen B+P Reiner Becker firmiert. Das Büro mit 30 Mitarbeitenden habe sich mit Bauten für Hochschulen und Forschung einen Namen gemacht, schreiben Burckhardt+Partner in einer Medienmitteilung. Das Büro sei eine sinnvolle Ergänzung von B+P, gemeinsam könne man nun an Ausschreibungen teilnehmen, die B+P bisher nicht infrage kamen. Neben B+P Reiner Becker gehören vier weitere Tochterfirmen zur Burckhardt+Partner: Burckhardt Immobilien, AG für Planung und Überbauung und tk3 in Basel sowie die Burckhardt+Partner in Grenzach, Deutschland.