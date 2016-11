Atomausstieg am Stammtisch

Text: Heinz Eggenberger / 8.11.2016 10:50

Sehr geehrter Herr Gantenbein



Nach der Lektüre Ihres erstaunlichen Textes zum Atomausstieg, hier ein kleiner Mitschnitt aus Saas, wo ich kürzlich in einer Beiz saas.



Neulich am Stammtisch im Prättigau…



… es ist unglaublich, immer mehr Ausländer und Flüchtlinge kommen in unser kleines Land …

… meint ihr mich? Ich bin im Fall einer von euch, auch wenn ich in Zürich wohne …

… ja das stimmt, der Köbi ist einer von ünsch …

… trotzdem, die Flüchtlinge lassen sich von unseren Sozialämtern aushalten …

… das Schlimme ist ja, dass unsere Politiker diese Leute geradezu einladen, zu uns zu kommen …

… wo das nur hinführen soll …

… die Wirtschaft sagt aber, dass wir diese Leute in Zukunft brauchen werden …

… papperlapapp, es ist ein Wirtschaftszweig, alle verdienen am Flüchtlingsstrom …

… ich kann es dir sagen, eines Tages platzt die Schweiz aus allen Nähten …

… genau, sie platzt - und ebenso unsere Atomkraftwerke …

… was meinst jetzt du damit …

… ja, eben, dass alle unsere AKW’s lotterig sind …

… du machst mir aber Angst …

… das will ich ja, weisst du, eines Tages explodieren Beznau und Mühleberg …

… aber die Bundesrätin sagt doch, man könne noch weiterbetreiben …

… die Bundesrätin, die Bundesrätin …

… die Eine holt die Flüchtling rein, die Andere betreibt Lobbing für die Atomindustrie …

… hmm … das stimmt …

… also, Frauen, ich weiss nicht recht …

… ich auch nicht, ich weiss nur, dass Flüchtlingen unserer Kultur nichts bringen …

… ja, alles Fremde verursacht halt eben Angst und Ungewissheit …

… und das muss man ernst nehmen und sich dagegen wehren …

… Gesetze, und zwar harte, nur das hilft …

… ja, richtig, wie zum Beispiel in der Bauwirtschaft …

… was geschieht dann schon in der Bauwirtschaft, überall nur Beton, Beton …

… ja eben, Beton ist gut …

… um Atomkraftwerke zu bauen …

… ja, ja, aber nicht nur - man kann damit auch Staumauern für nachhaltige Wasserkraft bauen …

… ja also, ich weiss nicht recht …

… du musst auch nicht wissen, du musst nur glauben …

… und du glaubst, dass sich die Baukultur dank Baugesetzen und Energievorschriften gebessert hat …

… ja sicher, schau mal mein neues Scheunendach mit der subventionierten Photovoltaikanlage …

… wie meinst du das jetzt genau …

… oder die neuen Hüsli am Hang dort drüben - alle superisoliert, Wärmepumpe, Dreifachverglasung alles dabei …

… wenn man eigentlich bedenkt, wieviel Energie so eine Therme Vals verschlingt …

… unglaublich, aber solche Bauwerke seien im Fall Superarchitektur und Weltkultur zugleich …

… wer sagt das …

… du, Köbi, or ni …

… jo scho, aber weisch, s chunt halt drufob …

… auf was denn …

… manchmal denk ich, bist du für uns halt doch ein Fremder …

… so gesehen schon, ich wohn ja nicht im Prättigau - Herrschaft nochmal!



Nachdem Köbi die Runde am Stammtisch verlassen und sich auf den Heimweg gemacht hatte, hörte man drinnen noch Worte wie Wirtschaftsflüchtling und so…



Mit einem kleinen Augenzwinkern und der Hoffnung, dass der Chefredaktor in Zukunft dem Stammtisch fernbleibt und sich wieder sachlicheren Themen zuwendet.



Freundliche Grüsse

Heinz Eggenberger, Zöllig & Eggenberger Architekten, Flawil