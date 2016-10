750 feiern 20 Jahre von 85

Text: Werner Huber / 26.10.2016 16:02

«In 15 Jahren von 2 auf 50» hiess die Zahlenakrobatik 2011, als Aebi & Vincent Architekten ihr fünfzehnjähriges Bürojubiläum feierten (Hochparterre.ch berichtete). Mittlerweile ist das Büro zwanzig und zählt fünfundachtzig Mitarbeiterinnen (mehr als die Hälfte!) und Mitarbeiter. Entsprechend gross war die Party, mit der Bernhard Aebi und Pascal Vincent am letzten Freitag ihr Jubiläum feierten: 750 Personen strömten ins alte Tramdepot Burgernziel in Bern.

Da war dann die ganze Architektur- und Bauszene vertreten, nicht nur jene von Bern (diese aber gefühlt vollständig), sondern weit darüber hinaus. All diese Gäste wurden denn auch bestens verköstigt und unterhalten. Köstlich waren die Fleisch- und Wurstspezialitäten, die Jäger Pascal Vincent scheint’s selbst erlegt hatte, vorzüglich mundeten Risotto und Raclette. Anschliessend wurde bis spät in die Nacht und früh in den Morgen ausgelassen getanzt. Und am Schluss gabs als Bhaltis ein Schächtelchen Nidletäfeli vom Caramelier, damit sich die Gäste auch nach der Party das Fest noch im Mund zergehen lassen konnten.