26. Schweizer Solarpreis

Die Ersatzneubauten der ABZ an der Balberstrasse in Zürich-Wollishofen von Raumfindung Architekten erhielten einen Schweizer Solarpreis.

Text: Axel Simon / 18.10.2016 02:00

Foto: Solaragentur

Zu Kraftwerken gewordene Häuser (‹PlusEnergieBauten›), Persönlichkeiten und Institutionen – sie bekamen heute Abend an der Messe in St. Gallen die Solarpreise der Solaragentur verliehen. Die Markantesten unter ihnen: ein 251-jähriges Emmentaler Bauernhaus, das nun als Zweifamilienhaus vier Mal mehr Energie erzeugt, als es selbst benötigt, eine Ersatzneubau-Siedlung der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich aus Holz mit Fotovoltaikdächern, Wärmepumpen und Erdsonden und die Weisse Arena Gruppe aus Laax mit Effizienzsteigerungen bei ihren Bergbahnen, dieselelektrischen Pistenmaschinen, Wärmerückgewinnungsanlagen und eine Sesselbahnstation mit Fotovoltaikfassade. Als Persönlichkeiten ehrte man den Zürcher Architekten Beat Kämpfen mit seinem Büro ‹kämpfen für architektur› und die Solar-Abenteurer André Borschberg und Bertrand Piccard. Für die Weltumrundung in ihrem Solarflugzeug ‹Solar Impulse 2› erhielten sie nun den ‹Weltsolarpreis›, nach dem Schweizer und Europäischen Solarpreis 2010.



