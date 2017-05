10 Jahre Architekturforum

Text: René Hornung / 22.05.2017 15:58

Schon zehn Jahre lang diskutieren die Architektinnen und Planer in den beiden zusammengebauten Grenzstädten Konstanz und Kreuzlingen gemeinsam. Inzwischen zählt das Forum 130 Mitglieder. Die Deutsch-Schweizerische Zusammenarbeit funktioniert bestens, trotz unterschiedlichster Baunormen. Das Architekturforum pflegt der Austausch und die Meinungsbildung zu Themen der gestalteten Umwelt in Städtebau, Raumplanung, Architektur und Kunst. Mit Veranstaltungen vermittelt es im Dialog zwischen Öffentlichkeit, Stadt, Hochschule und Gestaltern. Am 22. Juni feiert das AKK, wie es sich abgekürzt nennt, das Zehnjährige und hat den prominenten Berliner Architekten Matthias Sauerbruch eingeladen, der ursprünglich aus Konstanz stammt.